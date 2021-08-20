Giresun'da 9 ilçeye kaymakam atandı - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Giresun'da 9 ilçeye kaymakam atandı. Giresun Valiliğine de Vali yardımcısı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararnameye göre Giresun'da 9 ilçeye kaymakam ve Giresun Valiliğine Vali yardımcısı atandı.

Buna göre Gaziantep İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan Tirebolu Kaymakamlığına, Çorum Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik Alucra Kaymakamlığına, Kastamonu Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya Dereli Kaymakamlığına, Konya Çeltik Kaymakamı Yusuf Boran Vuran Çanakçı Kaymakamlığına, Kastamonu Küre Kaymakamı Furkan Berber Çamoluk Kaymakamlığına, Şırnak Vali Yardımcısı Faruk Doğru Şebinkarahisar Kaymakamlığına, Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Cafer Ekinci Doğankent Kaymakamlığına, Kırıkkale Kaymakam Adayı Kübra Kaplan Yağlıdere Kaymakamlığına, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Cem Afşin Akbay Görele Kaymakamlığına atandı. Şırnak Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ise Giresun Vali Yardımcılığına atandı. - GİRESUN