Giresun'da AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı - Son Dakika

Giresun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Atatürk Meydanı'ndaki sergide, AA foto muhabirlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinde çektiği 107 fotoğraf yer aldı.

Vali Enver Ünlü, burada gazetecilere, aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle yad ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansının arşivindeki, milletin yazdığı destanın fotoğraflarını içeren serginin açılışını yaptıklarını belirten Ünlü, "AA gerçekten bu konuda çok güzel bir arşive sahip. Hem İstanbul'dan hem Ankara'dan, o gece büyük mücadelelerin verildiği, çatışmaların yaşandığı meydanlardan, Kızılay Meydanı'ndan, Gazi Meclis'ten fotoğraflarla, Giresun'umuzdan fotoğraflarla bizleri yine o güne götürdüler." diye konuştu.

Ünlü, milletçe o gün büyük bir destan yazıldığına işaret ederek, "Tıpkı Çanakkale'deki gibi. Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi. Yine bu millet kahraman Mehmetçikleriyle, emniyet mensuplarıyla birlikte o hainlere göğsünü siper etti. İdaresine, namusuna, vatanına, milletine sahip çıktı." dedi.

Vatan topraklarında Türk milletinin ilelebet payidar olacağını vurgulayan Ünlü, "Bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız ki yarın bu ihanetleri tekrar yaşamayalım. Aramıza fitne tohumları saçmak isteyen içerideki ve dışarıdaki hain odaklara gerekli cevabı vereceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.