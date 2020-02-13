Giresun'da aç kalan yaban hayvanları koyun sürüsüne saldırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da aç kalan yaban hayvanları koyun sürüsüne saldırdı - Son Dakika

Giresun'da aç kalan yaban hayvanları koyun sürüsüne saldırdı

6 saat önce

Giresun'un Eynesil İlçesi Boztepe Mahallesinde Yaşar Kargün isimli çiftçiye ait koyun sürüsüne aç kalan yaban hayvanları saldırdı.

Giresun'da aç kalan yaban hayvanları koyun sürüsüne saldırdı, System.String[]

Giresun'un Eynesil İlçesi Boztepe Mahallesinde Yaşar Kargün isimli çiftçiye ait koyun sürüsüne aç kalan yaban hayvanları saldırdı. Saldırıda 1 hayvan telef olurken, birçok hayvanda yaralandı.


Sabah sürüye yem vermek için gittiği ağılda birçok hayvanının yaralı, bir hayvanın ise yarısının yenmiş halde bulan çoban Yaşar Kargün, yaşadığı şok ile beraber durumu köy muhtarına bildirdi.


Ağıla gelen Muhtar Hüseyin Karasal, gördüğü manzara karşınsa durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polise bilgi verdiklerini söyledi.


Ağılda ürkütücü bir manzara olduğuna dikkat çeken Muhtar Karasal, "Bir koyunun tamamen parçalanıp yendiğini, 18 adet koyununun da muhtelif yerlerinden yaralandığını tespit ettik. Akabinde koyunların sahibi Yaşar Kargün'e ilçe tarım müdürlüğüne bilgilendirme yapmasını söyledim. O da ilgili kurumla iletişime geçerek polisle beraber olayı tutanaklara geçtiler. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililer yapılan incelemenin ardından gerekli açıklamayı ve yardımı yapacaklarını ifade ettiler" dedi.


"Koyunlara bu denli verilen zararın muhtarlık olarak biz sokak köpeklerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz" diyen Karasal, "Mahallemizde başıboş gezen sokak kopeklerinin toplu şekilde gezdiklerini sıklıkla görebiliyoruz. Çoban köpeklerinin gece bağlı olduğunu da göz önünde bulundurursak bu saldırı ancak sokak köpeklerinden kaynaklandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Boztepe, Eynesil, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
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