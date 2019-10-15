Giresun'da, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları tanıtıldı

Giresun'da, "Afetlere Hazırlık Yılı" etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarının tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Atatürk Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olma adına belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla canla başla çalıştıklarını söyledi.

Giresun'da 56 toplanma merkezi bulunduğunu, merkezde ise bu sayının 17 olduğunu ifade eden Sarıfakıoğulları, "Bu sadece Giresun ilimize özgü bir durum değil. Bu yerler yurdumuzun her köşesinde, her ilinde, ilçesinde bizzat AFAD koordinatörlüğünde tespit edilmekte. Bu nedenle nitelik, içerik değiştiren yerler söz konusu olduğunda yine buradan güncelleniyor. Bu sebeple bu konuya dikkat çekmek, bu konuyu kamuoyunun gündemine taşımak amacıyla bir araya geldik." dedi.

"Sevgili çocuklarımız, sevgili gençlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, siz değerli ilimizin yöneticileriyle konuyla ilgili duyarlılık oluşturalım arzusundayız." diyen Sarıfakıoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun ama bir afet mevzu olduğunda da buna hepimizin, başta biz yöneticiler olmak üzere hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tespit ettiğimiz bu çalışmaların yine sizlerin katkısıyla devamını arzu ediyorum."

AFAD İl Müdürü Halil Topatan ise Afetlere Hazırlık Yılı ile toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmenin hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplanma alanlarının e-devlet üzerinden nasıl bulunacağı gösterildi.

Etkinliğe Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler katıldı.