Son Dakika Haberleri: Giresun'da, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları tanıtıldı
Son Dakika Güncel Giresun'da, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları tanıtıldı

Giresun'da, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları tanıtıldı

1 saat önce

Giresun'da, "Afetlere Hazırlık Yılı" etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarının tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun'da, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları tanıtıldı, System.String[]

Giresun'da, "Afetlere Hazırlık Yılı" etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarının tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Atatürk Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olma adına belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla canla başla çalıştıklarını söyledi.

Giresun'da 56 toplanma merkezi bulunduğunu, merkezde ise bu sayının 17 olduğunu ifade eden Sarıfakıoğulları, "Bu sadece Giresun ilimize özgü bir durum değil. Bu yerler yurdumuzun her köşesinde, her ilinde, ilçesinde bizzat AFAD koordinatörlüğünde tespit edilmekte. Bu nedenle nitelik, içerik değiştiren yerler söz konusu olduğunda yine buradan güncelleniyor. Bu sebeple bu konuya dikkat çekmek, bu konuyu kamuoyunun gündemine taşımak amacıyla bir araya geldik." dedi.

"Sevgili çocuklarımız, sevgili gençlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, siz değerli ilimizin yöneticileriyle konuyla ilgili duyarlılık oluşturalım arzusundayız." diyen Sarıfakıoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun ama bir afet mevzu olduğunda da buna hepimizin, başta biz yöneticiler olmak üzere hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tespit ettiğimiz bu çalışmaların yine sizlerin katkısıyla devamını arzu ediyorum."

AFAD İl Müdürü Halil Topatan ise Afetlere Hazırlık Yılı ile toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmenin hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplanma alanlarının e-devlet üzerinden nasıl bulunacağı gösterildi.

Etkinliğe Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Giresun, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu seçim vaadi olan ücretsiz süt dağıtımının başlayacağını duyurdu
19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet soruşturmasında hem babaya hem kızına hapis istemi IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:26:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]