Giresun'da heyelan! Toprağın altında kalan ahşap evde 1 kişi kayboldu - Son Dakika
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Giresun'da heyelan! Toprağın altında kalan ahşap evde 1 kişi kayboldu

23.06.2023 16:26

Giresun'da etkili sağanak sonrası meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan ahşap evde tek başına kalan Rıdvan Coşar kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken, köpeği beslemek için evde kaldığı öğrenilen Coşar'a dair bir ize henüz ulaşılamadı.

Giresun'da yolların göle döndüğü, ara sokaklar ile park halindeki araçların balçıkla kaplandığı, sel ve taşkınlara neden olan etkili sağanak sonrası kaybolan Rıdvan Coşar'ın (50) Çağlayan Mahallesi'nde yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan ahşap evde tek başına kaldığı, ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, enerji nakil hatlarının da koptuğu heyelanlı bölgede, yıkılan evin enkazıyla toprak altında kaldığı değerlendirilen Coşar'a ulaşmak için arama çalışması başlattı. Aile fertleri de heyelan bölgesine gelerek, beklemeye başladı.

KÖPEĞİNİ BESLEMEK İÇİN GİTMİŞ

Bu arada kayıp Rıdvan Coşar'ın bahçe işlerini yapmak ve köpeğini beslemek için ahşap evde tek başına kaldığı, en son heyelandan saatler önce eşi ve kızıyla telefonla görüştüğü öğrenildi. Bölgede aramalarını sürdüren ekipler, köpeğe ulaştı ancak saldırganlaşıp, heyelanlı alana kimseyi yaklaştırmayan hayvan, arama çalışmalarını bir süre olumsuz etkiledi. Köpeği güçlükle sakinleştiren ekipler, yeniden aramalarına devam etti. Ekiplerin aramalarından Çoşar'a dair bir ize ulaşılamadı.

Giresun'da heyelan! Ahşap ev toprak altında kaldı: 1 kişi kayıp

"EN SON AKŞAM GÖRÜŞTÜK"

Eşinden gelecek haberi bekleyen Ayfer Coşar, "En son dün akşam saat 8'de görüştük. Sabah ulaşamayınca ihbarda bulunduk. Bahçeyi temizleyeceğini söylemişti. Tek odalı fındık evinde kalıyor bazen. Gece oldu sanırım. En son çorba yapıyordu evde. Üzgünüz" dedi.

"İYİ GELMİŞİM KÖPEK AÇ, SUSUZ KALDI" DEMİŞ

Rıdvan Coşar'ın kızı Betül Coşar da "Babamla ben de görüştüm; yemek yapıyorum 'Seni sonra ararım' dedi. Bahçede az bir yeri kaldığını söylemişti. Orayı halledip, yanımıza beldeye gelecekti. Orda köpeği vardı, onu genelde bırakıp bir yere gitmezdi. Zaten hayvan aç, susuz kalmaması için burada genelde kalıyor. Önceki akşam bana 'İyi gelmişim köpek aç, susuz kaldı' demişti. Köpek canlı, görüldü. Ancak hırçın olduğu için ekiplere izin vermiyormuş" diye konuştu.

Giresun'da heyelan! Ahşap ev toprak altında kaldı: 1 kişi kayıp
Kaynak: DHA
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