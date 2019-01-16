Giresun'da AK Parti'nin İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Giresun ilçe ve belde belediye başkan adayları belli oldu.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Giresun ilçe ve belde belediye başkan adayları belli oldu.



Bugün 19 Eylül Spor Salonunda AK Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk'ün katılımıyla yapılan aday tanıtım toplantısında tanıtıldı.



Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk, " İnsanlar içinde 'sen onu destekledin, sen şunu destekledin' gibi sözler olabilir ama artık bu saatten sonra sayfa kapanmıştır. Adaylar belirlendikten sonra bize düşen, sefer başlamıştır. Her bir arkadaşımızın, her bir aday adayı kardeşimizin ve adaylarımızın toparlayıcı olarak inşallah 31 Mart akşamı 8 belde, 15 ilçe ve dahi Giresun merkezde AK Parti bayrağını dalgalandırmak hepimizin vazifesidir" dedi.



Milletvekili Cemal Öztürk ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, " Başta Giresun olmak üzere 15 ilçemizde 8 beldemize AK belediyeciliğini inşallah tevazu ile samimiyetle ve gayretle kazandıracağız. Bunun için yol çıktık. Projelerimizin takipçisiyiz, bizim en büyük zenginliğimiz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu hazırlanan platforma Giresun'da 15 ilçe ve 8 beldenin belediye başkan adaylarını açıklayarak davet etti.



İşte AK Partinin 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Giresun'un ilçe belediye başkan adayları:



"Alucra: Yalçın Eker, Tirebolu: Abdullah Karabıçak, Şebinkarahisar: Şahin Yılancı, Güce: Aytekin Geçgel, Görele: Tolga Erener, Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu, Doğankent: Ruşen Özden, Çamoluk Musa Varıcı, Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu, Çanakçı Sezer Kadakal, Bulancak Recep Yakar, Piraziz Uğur Melikoğlu, Keşap Mehmet Emür, Espiye Mustafa Karadere, Yağlıdere Abdurrahman Kırhasanoğlu"



Belde Belediye Başkan Adayları ise şu şekilde:



"Bulancak, Aydındere: Nuri Demir, Bulancak, Kovanlık: Harun Kalıntaş, Dereli, Yavuzkemal: İsmail Yıldız, Espiye, Soğukpınar: Özcan Özdemir, Eynesil, Ören: Mustafa Eren, Görele, Çavuşlu: Fatih Duzcu, Giresun Merkez, Duroğlu: İbrahim Dere, Yağlıdere, Üçtepe: Harun Öztürk"



Açıklanan bu listelere göre, İlçelerde Alucra'da Asım Kaynakçı'nın yerine, Yalçın Eker, Çanakçı ilçesinde ise Tuncay Kasım'ın yerine ise Sezer Kadakal aday gösterildi. Beldelerde ise Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal'ın yerine İsmail Yıldız, Eynesil'e bağlı Ören Beldesinde ise Habip Usta'ın yerine ise Mustafa Eren, Görele'nin Çavuşlu Beldesinde ise Hüseyin Arslan'ın yerine Fatih Duzcu, Giresun Merkez'e bağlı Duroğlu Beldesinde Murat Kılıçaslan'ın yerine İbrahim Dere aday gösterildi.



Giresun Merkez Belediye Başkan Adayı ise daha önce AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aytekin Şenlikoğlu olarak açıklanmıştı. - GİRESUN

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