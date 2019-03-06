Son Dakika Haberleri: Giresun'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın

Giresun'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın

34 dakika önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında hasar oluştu.

Giresun'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Giresun Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunun tamirhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin akaryakıt pompalarına sıçramaması için yangına istasyon çalışanları müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine Şebinkarahisar ve Alucra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli gönderildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: AA

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