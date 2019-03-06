Giresun'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın
34 dakika önce
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında hasar oluştu.
Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi
Giresun Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunun tamirhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin akaryakıt pompalarına sıçramaması için yangına istasyon çalışanları müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine Şebinkarahisar ve Alucra
Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü
personeli gönderildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: AA
Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı