Giresun'da Akıntıya Kapılan Kadın 7,5 Saat Suda Kaldı

Giresun'un Espiye ilçesinin Sakarya köyündeki Batakçay mevkisine dün tek başına gelen 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, eşyalarını kıyıda bırakarak öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen Turan, akaryakıt taşıyan gemilerin demirlediği bölgedeki dubanın olduğu yerde akıntıya kapıldı. 7,5 saat boyunca yüzerek kıyıya çıkmayı başaran genç kadının kurtuluşunda kıyıda bıraktığı ve sürekli çalan cep telefonunu açan bir vatandaşın da büyük payı vardı.

SÜREKLİ ÇALAN TELEFONU YANITLADI

Sahildeki bir kişi, akşam saatlerinde Turan'ın sürekli çalan cep telefonunu yanıtlayarak, arayan yakınına bölgede kimsenin olmadığını ancak eşyalar bulunduğunu söyledi.

EKİPLER ARAMA YAPARKEN YÜZEREK KIYIYA ÇIKTI

Turan'ın denize girdiği noktaya gelen yakınları, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Turan, ekiplerin denizde botla arama yaptığı sırada yüzerek kıyıya çıktı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Turan, daha sonra taburcu edildi.

"JANDARMAYI GÖRÜYORUM AMA İLERLEYEMİYORUM"

Feyza Alya Turan, gazetecilere, yaklaşık 3 kilometre sürüklendiğini, kurtulmak için hep eşyalarının bulunduğu yöne doğru yüzdüğünü söyledi. Turan, akşam saatlerinde kıyıda kendisi için bekleyenleri gördüğünü anlatarak, "Jandarmayı görüyorum, ışıklarını görüyorum ama ilerleyemiyorum. Akşam üstü, 'Herhalde çıkamayacağım' diye düşündüm. Sonra yine de mücadeleme devam ettim. Hep sakin kalarak yüzmeye devam ettim, 7,5 saat bilfiil yüzdüm. Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim" dedi.

"DENİZLE İLGİLİ BİR FOBİM YOK"

Kıyıya yaklaştığında bir kişinin kendisini kurtarmak için suya girdiğini anlatan Turan, bu kişiye iyi olduğunu, yüzebildiğini söyleyerek karaya çıktığını ifade etti. Turan, burada kendisini bekleyen sağlık ekipleriyle bir süre şakalaştığını da dile getirerek, 7,5 saatlik yüzme sonrasında ayağa kalkamadığı için hastaneye götürüldüğünü vurguladı. Denizde paniklemediğini belirten Turan, "Denizle ilgili bir fobim yok. Bana göre deniz karada yürümek gibi, dalgalı da olsa, derin de olsa böyle korkularım yok" diye konuştu.

"AKINTI OLAN GÜNLERDE DENİZE GİTMEYİN"

Turan, denize gireceklere fazla açılmamalarını tavsiye ederek, "Bırakın açılmayı akıntı olduğu günlerde bile denize gitmesinler çünkü akıntı onları hortum gibi çekiyor. Alandasın ama bir metrelik yeri katedemiyorsun, kilometrelerce yüzen bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben İstanbul'da adalara giderdim, orada çok akıntı var, orada bile deniz beni bu şekilde sürüklememişti" ifadelerini kullandı.