Giresun'da Aksiyon Filmlerini Aratmayan Kaza... O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı
35 dakika önce
Giresun'da aksiyon filmlerini aratmayan kaza... O anlar kameraya böyle yansıdı -Havada 2 takla attıktan sonra park halindeki tomruk yüklü kamyona çarptıGİRESUN - Giresun'da dün gece meydana gelen feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Giresun
'da aksiyon filmlerini aratmayan kaza... O anlar kameraya böyle yansıdı
-Havada 2 takla attıktan sonra park halindeki tomruk yüklü kamyona çarptı
GİRESUN - Giresun'da dün gece meydana gelen feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon
istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan Demet Yılmaz
'ın kullandığı otomobil Görele
ilçesine bağlı Çavuşlu
Beldesi kavşağından geçtiği sırada Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Havada 2 takla attıktan sonra park halindeki tomruk yüklü kamyona çarparak duran otomobilden sürücü Demet Yılmaz ve yanındaki Sedat Kavcı yaralı olarak çıktı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:05 Kaynak: İHA
Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var
İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var
Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz