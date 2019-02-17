Son Dakika Haberleri: Giresun'da Aksiyon Filmlerini Aratmayan Kaza... O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı

Giresun'da Aksiyon Filmlerini Aratmayan Kaza... O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı

35 dakika önce

Giresun'da aksiyon filmlerini aratmayan kaza... O anlar kameraya böyle yansıdı -Havada 2 takla attıktan sonra park halindeki tomruk yüklü kamyona çarptıGİRESUN - Giresun'da dün gece meydana gelen feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Giresun'da Aksiyon Filmlerini Aratmayan Kaza... O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı, System.String[]
Giresun'da aksiyon filmlerini aratmayan kaza... O anlar kameraya böyle yansıdı
-Havada 2 takla attıktan sonra park halindeki tomruk yüklü kamyona çarptı

GİRESUN - Giresun'da dün gece meydana gelen feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan Demet Yılmaz'ın kullandığı otomobil Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi kavşağından geçtiği sırada Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Havada 2 takla attıktan sonra park halindeki tomruk yüklü kamyona çarparak duran otomobilden sürücü Demet Yılmaz ve yanındaki Sedat Kavcı yaralı olarak çıktı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:05 Kaynak: İHA

Demet Yılmaz, Giresun, 3. Sayfa
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