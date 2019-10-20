Son Dakika Haberleri: Giresun'da alacak verecek davası kanlı bitti
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da alacak verecek davası kanlı bitti

Giresun'da alacak verecek davası kanlı bitti

55 dakika önce

Giresun'un Piraziz ilçesinde market işleten bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Giresun'da alacak verecek davası kanlı bitti, System.String[]

Giresun'un Piraziz ilçesinde market işleten bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.


Edinilen bilgilere göre, Piraziz'de market işleten C.B., akşam saatlerinde markete gelen ve aralarında alacak verecek davası olduğu belirtilen T.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahına sarılan T.G., etrafa rastgele ateş etmeye başladı, bu sırada C.B. bacağından vuruldu. T.G. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı C.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan C.B.'nin durumun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Piraziz, Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:35 Kaynak: İHA
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