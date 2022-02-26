Giresun'da alkollü hasta hemşireyi darbetti - Son Dakika
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Giresun'da alkollü hasta hemşireyi darbetti

26.02.2022 21:30
Giresun'da alkollü hasta hemşireyi darbetti

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, acil serviste görevli bir hemşirenin alkollü hasta tarafından darbedildiğini, olayla ilgili adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, acil serviste görevli bir hemşirenin alkollü hasta tarafından darbedildiğini, olayla ilgili adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Bulut, İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı alkollü olarak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir şahıs, tedavisi bittikten sonra acil serviste görevli hemşire hanıma saldırarak darbetmiştir." ifadesini kullandı.

Saldırıyı kınadıklarını belirten Bulut, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını belirtti.

Bulut, tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı bulduklarını vurgulayarak, adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

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İl Sağlık Müdürü, Muhammet Bulut, Giresun, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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