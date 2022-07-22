Giresun'da apartmanın bodrumundaki serada kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da apartmanın bodrumundaki serada kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı

22.07.2022 21:28
Giresun'da apartmanın bodrumundaki serada kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Giresun'da apartmanın bodrum katını kenevir yetiştirmek için seraya dönüştüren 2 şüpheli tutuklandı.

Giresun'da apartmanın bodrum katını kenevir yetiştirmek için seraya dönüştüren 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulancak ilçe merkezindeki apartmanın bodrum katında kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Adreste yapılan incelemede üç odanın kenevir yetiştirmek üzere özel olarak hazırlandığı tespit edildi.

Ekiplerce 143 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlıların sera kurulumunu ve kenevir yetiştirme yöntemini internetten yaptıkları araştırmalar sonucu öğrendikleri belirlendi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bulancak, Giresun, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da apartmanın bodrumundaki serada kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da apartmanın bodrumundaki serada kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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