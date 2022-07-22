Adreste yapılan incelemede üç odanın kenevir yetiştirmek üzere özel olarak hazırlandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bulancak, Giresun, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da apartmanın bodrumundaki serada kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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