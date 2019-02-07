Son Dakika Haberleri: Giresun'da Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Korkuttu

Giresun'da Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Korkuttu

51 dakika önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Giresun'da Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangın esnasında evde kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

İtfaiye, Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa
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