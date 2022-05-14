Giresun'da aranan iki kız kardeş babalarının aracının bagajında uyur vaziyette bulundu - Son Dakika
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Giresun'da aranan iki kız kardeş babalarının aracının bagajında uyur vaziyette bulundu

14.05.2022 22:46
Giresun'da aranan iki kız kardeş babalarının aracının bagajında uyur vaziyette bulundu

Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.

Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dereli ilçesi Haydere köyündeki evlerinde gözden kaybolan Elifnaz (6) ve Züleyha Nefes'i (8) yaklaşık bir saat arayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, AFAD gönüllüleri ile köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasında jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Elifnaz ve Züleyha kardeşler babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.

Durumları iyi olduğu öğrenilen iki kız kardeş sağlık kontrolü için Dereli Devlet Hastanesine götürüldü.

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Giresun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da aranan iki kız kardeş babalarının aracının bagajında uyur vaziyette bulundu - Son Dakika


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