Son Dakika Haberleri: Giresun'da arazi kavgası kanlı bitti
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Giresun'da arazi kavgası kanlı bitti

53 dakika önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Giresun'da arazi kavgası kanlı bitti, System.String[]
Giresun'un Eynesil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki akraba arasında ilçenin Ören Beldesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine emekli öğretmen Mustafa Arı (68) vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Yakınları tarafından Görele Devlet Hastanesine kaldırılan Arı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arı'nın cinayet zanlısı olan Ramazan B. jandarma ekiplerine olayın ardından teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
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