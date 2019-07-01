Giresun'da arazi kavgası kanlı bitti
53 dakika önce
Giresun'un Eynesil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
'un Eynesil
ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, iki akraba arasında ilçenin Ören
Beldesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine emekli öğretmen Mustafa Arı (68) vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Yakınları tarafından Görele
Devlet Hastanesine kaldırılan Arı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arı'nın cinayet zanlısı olan Ramazan B. jandarma ekiplerine olayın ardından teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN
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