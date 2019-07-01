Giresun'da arazi tartışması: 1 ölü
1 saat önce
Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:48 Kaynak: AA
'un Eynesil
ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
İlçeye bağlı Ören
beldesi Kıran Mahallesi'nde R.B. (63) ile Mustafa Arı (65) arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, el yapımı ruhsatsız tabanca ile Arı'yı bacaklarından yaraladı. Görele
Devlet Hastanesine kaldırılan Arı, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şüpheli R.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan silaha el konuldu.
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