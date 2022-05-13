Son dakika haberi: Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı

13.05.2022 13:53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü.

Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı

GİRESUN - Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 2 işçi yaralandı, 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda işçilerden Metin D., Sinan A. yaralanırken, Ahmet Dağdeviren ise hayatını kaybetti.

Asansör altında bulunan işçilerin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Dağdeviren'in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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