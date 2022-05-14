Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

14.05.2022 00:57
Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1'i ağır 3 yaralı

Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü.

Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda 3 işçi yaralanırken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Asansör altında bulunan bir işçinin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlatırken, işçiyi çıkartmak için çalışmalar sürüyor. - GİRESUN

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Atatürk Bulvarı, Giresun, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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