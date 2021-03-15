Giresun'da asayiş olayları - Son Dakika

Araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Bulancak ilçesi İcilli köyünde ise denetim yapan jandarma ekipleri bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan G.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İncegeriş köyünde Hanife Bora (64), yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

Giresun 'da, bir kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.

Merkez Bankası 2020'de koronavirüse rağmen 34,5 milyar TL kar etti