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Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü - Son Dakika

Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü

14.08.2021 09:33

Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Giresun yüksek riskli kırmızı kategoriden düşük riskli mavi kategoriye düştü.

Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü

GİRESUN - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Giresun yüksek riskli kırmızı kategoriden düşük riskli mavi kategoriye düştü. Giresun'da haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 271,28 olarak gerçekleşti.

Giresun'da aşılama oranının artması ve fındık mevsimi nedeniyle sosyal hayattan izole yaşama geçilmesinin bir sonucu olarak mavi kategoriye düşüldüğü belirtildi.

Vatandaşların tedbirlere uyduğunu ve aşılamaya olan ilginin arttığını belirten Eczacı Burak Bektaşoğlu, "Bayram tatilinin bitmesinin ardından insanlar ikamet ettikleri bölgelerine dönüş yaptılar. Buna bağlı olarak nüfusumuzun azalması, sosyalleşmenin azalması bir etkendir. Tabi bunların yanı sıra bir de fındık bölgesi olmamız nedeniyle insanlar köylerinde izole bir yaşam sürmeye başladı ve şehir merkezleri boşaldı. Bununla birlikte aşılanma oranları da her geçen gün artmaktadır. Ülke olarak ise yüzde 80, 85 ulaşmadığımız sürede aşılanmanın koruyucu etkisinden bahsetmemiz zor olacaktır. Bu nedenle mutlaka aşılanmalıyız ve aşıyı ihmal etmemeliyiz. İnsanlarımız günlük verileri görünce maske,mesafe ve hijyen tedbirlerine uyuyorlar ama mutlaka aşılanma korunmamız açısından çok daha önemli bir yer tutuyor. Ancak mevsim yaz insanlar maskeyi biraz ihmal etmiş olsa da açık alanlarda bulunmaları nedeniyle kapalı ortamın bulaşıcı etkisinden uzaklaşmış oluyorlar" dedi.

Giresun'un mavi kategoriye geçmesinin en önemli etkenlerinden birisinin aşılanma oranının yükseldiğine dikkat çeken Ufuk Kekül ise "Birincisi insanların kullandığı hayat içerisindeki alanlar yaz mevsimi nedeniyle genişledi. İkincisi ise aşılanma oranında büyük bir başarı oranı sağlandı öyle görülüyor. Bence bu iki neden insanları biraz daha hastalığın bulaşıcı özelliğinden uzaklaştırdı. Bu da Giresun'u düşük riskli mavi kategoride yer almasına neden oldu" diye konuştu.

Öte yandan Giresun İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Giresun'da son yapılan bin 398 testten 274 kişininki pozitif çıktı. Bugüne kadar ise 292 bin 697 test yapılırken, 54 bin 488 kişide vakaya rastlandı. İl genelinde 603 kişi ise vefat etti. En çok ölüm vakası 87 ile il merkezinde yaşanırken, il merkezini 47 ile Espiye, 36 kişi ile Bulancak izledi. Doğankent ve Güce ilçelerinde ise hiç ölüm vakasına rastlanılmadı. Aşılanma oranı ise ilçelerde en düşük yüzde 66'ya en yüksek ise yüzde 82'nin üzerine çıktı.

Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü
Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü
Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü
Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı, Giresun, Bayram, Fındık, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Giresun'da aşılanma arttı, vaka sayısı düştü - Son Dakika


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