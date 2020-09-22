Giresun'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Giresun Belediyesi'nce Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Gemilerçekeği mevkiindeki Botanik Park önünden başlayan ve Giresun Gençlik Spor Bisiklet Kulübü sporcularının katıldığı bisiklet turu Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Etkinlikte motorsuz araç kullanımına dikkat çekildi.

Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak bisiklet sporuna büyük önem verdiklerini söyledi.

Sahil boyunca bisiklet yolu yapımının belediyenin projeleri arasında yer aldığını ve görev süreleri içerisinde bunu mutlaka hayata geçireceklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında motorsuz araç kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturabilmek için Giresun Belediyesi olarak bir dizi etkinlik yapmak istedik. Vatandaşlarımızı bisiklet ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmek, mümkün olduğunca trafikten arındırmak istiyoruz."

Giresun Gençlik Spor Bisiklet Kulübü Başkanı Soner Çiçekoğlu ise "Derneğimizin temel felsefesi aracından in bisikletle, yaya olarak hareketini arttır. Hareketi arttırıp motorsuz bir gün yaşatmak için bizleri bir araya getiren Giresun Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi.