Son Dakika Haberleri: Giresun'da Avukatlar Günü Etkinlikleri

Giresun'da Avukatlar Günü Etkinlikleri

21 dakika önce

Giresun'da 5 Nisan Avukatlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Giresun'da Avukatlar Günü Etkinlikleri, System.String[]
Giresun'da 5 Nisan Avukatlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Giresun Barosu tarafından Valilik önünde gerçekleştirilen törene Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Büyükavcı, İl Emniyet Müdür Vekili Ali İhsan Sağlam, hakim ve savcılar ile avukatlar katıldı.

Giresun Barosu tarafından ilk olarak Valilik önündeki Atatürk Anıtı önüne gerçekleştirilen törende çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Giresun Baro Başkanı Soner Karademir, bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, "Temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi hak arama özgürlüğüdür" vurgusunu yapan Karademir, " Avukatlar, Adaletin bekçisi, halkın yargıdaki gücüdür. Avukatlar, kamunun vicdanıdır. Gün olur kumpaslara uğrayanlar için, gün olur, hakkı yenilenler için, gün olur hiç tanımadığımız karşılaşmadığımız insanlar için haykırırız. Bizleri sadece mahkeme salonlarında, bürolarımızda görmezsiniz, biz emniyetteyiz, karakollardayız, askeriyedeyiz, adliyelerdeyiz, mahkemelerdeyiz. Biz hakları yenilenler neredeyse oradayız. Bunun için biz avukatlar sindirilmeye direniriz. Bize uygulanan şiddete direniriz. Ekonomik zorluklara direniriz. Özlük haklarımız için, insanımızın hakkını ararken, kendi hakkımız için de direniriz. Avukatın hakkının ihlal edildiği bir yerde aslında vatandaşın hak ve özgürlüklerinin sınırlandığını bildiğimiz için direniriz. Yargıya güven için direniriz. Adalet için direniriz ve biz avukatlar bir gün herkese ama en çokta bizi yok sayanlara lazım oluruz" ifadelerini kullandı.

Avukatların, hakim ve savcılar gibi yargının kurucu unsuru olduklarını ifade eden Baro Başkanı Soner Karademir, avukatların beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karademir "Engelleyen bir unsur olarak ya da üvey evlat olarak görülmek istemiyoruz. Biz hakim ve savcılar gibi yargının kurucu unsuruyuz. Özgür baroların denetiminin Barolar Birliği'nce gerçekleştirilmesini istiyoruz. Avukatların müvekkil vekil ilişkisinin düzenleyen vekaletnamelerini kendilerinin tanzim etmesini istiyoruz. Avukat stajyerlerine de hakim savcı stajyerleri gibi sosyal haklar ve ücret verilmesini istiyoruz. Hukuk Fakültelerinin kontenjanlarının azaltılmasını, avukatlığa kabul sınavının ivedi olarak getirilmesini istiyoruz. Yeni büro açan genç meslektaşlarımıza vergi, sigorta muafiyeti ile faizsiz kredi verilmesini istiyoruz. Avukatlığın ekonomik sıkıntısının giderilmesi için mesleki faaliyet alanının genişletilmesini istiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program Giresun Barosu'nda düzenlenen yemek ve kokteyle devam etti. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:42 Kaynak: İHA

Giresun, Güncel
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