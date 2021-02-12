Giresun'da baba ve iki oğlu yaklaşık bir ay içerisinde koronavirüs nedeniyle öldü - Son Dakika

Giresun'un Görele ilçesinde baba ve iki oğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 gün içerisinde hayatını kaybetti.

İlçede elektronik alet teknik servis işiyle uğraşan İhsan Mimir (49), Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 19 Ocak'ta, babası fotoğrafçılık yapan Metin Mimir (75) ise aynı hastalıktan 9 Şubat'ta vefat etti. Metin Mimir'in birlikte fotoğrafçılık yaptığı diğer oğlu İlhan Mimir (47) ise koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, babasının ölümünden iki gün sonra hayatını kaybetti.

İlhan Mimir için bugün Görele Hasanağa Merkez Camisi'nde cuma namazından sonra cenaze töreni düzenlendi.

Mimir'in cenazesi, babası ve kardeşinin defnedildiği Çavuşlu beldesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.