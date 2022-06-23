Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

23.06.2022 20:58
Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Körliman Mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde, Y.K. (60) ile oğlu S.K. (32) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı.

S.K, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis, Y.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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