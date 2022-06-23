Alınan bilgiye göre, Körliman Mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde, Y.K. (60) ile oğlu S.K. (32) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kaynak: AA

Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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