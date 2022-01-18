Giresun'da, balıkçı tezgahlarını Gürcü hamsisi süslemeye başladı - Son Dakika

Giresun'da, balıkçı tezgahlarını Gürcistan'da avlanan hamsiler süslemeye başladı.

Balıkçı pazarı esnaflarından İbrahim Yücel, AA muhabirine, Karadeniz'in Türk karasularında eylül ayında başlayan hamsi avı sezonunun erken kapandığını söyledi.

Hamsinin Gürcistan'a gittiğini, Türk balıkçı teknelerinin de avcılığı bu ülkede sürdürmeye başladıklarını ifade eden Yücel, ağlara takılan ilk balıkların ise Giresun'a ulaştığını kaydetti.

Uzun bir aradan sonra hamsinin balıkçı tezgahlarını yeniden süslediğine işaret eden Yücel, Gürcistan karasularında avcılık devam ettiği sürece hamsinin tezgahlarda görüleceğini belirtti.

Yücel, Gürcü hamsininin 30-35 liradan satıldığını da sözlerine ekledi.