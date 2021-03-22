Giresun'da basketbol potalarını Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri imal edecek - Son Dakika

Giresun'da basketbol potalarını Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri imal edecek
22.03.2021 10:33
Giresun'da, gençlerin kullanımına sunulacak 151 basketbol potasının Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından imal edileceği bildirildi.
Giresun'da, gençlerin kullanımına sunulacak 151 basketbol potasının Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından imal edileceği bildirildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki basketbol potalarının yapımlarıyla ilgili protokol imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 151 basketbol potasının Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.
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