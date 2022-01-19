Giresun'da bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi - Son Dakika

Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında yarın eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.