İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda kadın şüpheli Z.K. ile A.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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