Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

20.08.2022 13:24
Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

Giresun'da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Giresun'da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda kadın şüpheli Z.K. ile A.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilere ait çantada yapılan aramada, bebek bezleri içerisine saklanmış 93,3 gram metamfetamin ve 13,8 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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