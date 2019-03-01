Giresun'da Bekçiler Göreve Başladı

Giresun
merkez ile ilçelerdeki çarşı ve mahallelerde görev yapacak 110 bekçiden 59'u törenle göreve başladı.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Valilik Konferans Salonundaki törende yaptığı konuşmada, Giresun merkezde 113 bin 700 nüfus ve 28 mahallemiz olduğunu söyledi.
Göreve başlayan bekçilerle mahallelerin her noktasına çok daha hızlı, çok daha etkin bir şekilde nüfus edileceğini dile getiren Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:
"Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında vazifemiz var, yine aynı şekilde polisimize yardım etme noktasında vazifemiz var. Sizler çarşı ve mahalle bekçisi kardeşlerim her şeye vakıf olacaksınız. Apartmanda birbirini komşular tanımıyorsa bile siz tanıyacaksınız, Postacı emanet edeceği, teslim edeceği bir emaneti verirken acaba bu sokak neresiydi dese bile, bilemese bile onu siz bileceksiniz. Böylelikle vatandaşımıza asayişin sağlanması noktasında yaşam kalitesinin iyileştirilmesi noktasında katkı sunacağız."
Törene, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit
ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş katıldı.