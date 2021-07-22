Giresun'da Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! - Son Dakika

Giresun'da Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Giresun\'da Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!
Son Güncelleme: 22.07.2021 01:15

Giresun çevrelerinde Bugün (Perşembe) ilk saatlerden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Giresun çevrelerinde Bugün (Perşembe) ilk saatlerden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın; oluşması muhtemel; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteorolojik Uyarı! . .

Beklenen Hadise : Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer : Yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Giresun çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarınkuvvetli (30-50 kg/m2), olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23. 07. 2021 (Cuma) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden oluşması muhtemel; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı : 22. 07. 2021 00: 00-23. 07. 2021 18: 00

Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler : Ani Sel - Su Baskını - Sel - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar - Heyelan

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış : 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış : 6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış : 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış : 51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış : 76-100 kg/m²

Aşırı yağış : 100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler Giresun'da Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! - Son Dakika
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