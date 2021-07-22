Giresun\'da Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Giresun çevrelerinde Bugün (Perşembe) ilk saatlerden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın; oluşması muhtemel; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteorolojik Uyarı! . .

Beklenen Hadise : Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer : Yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Giresun çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarınkuvvetli (30-50 kg/m2), olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23. 07. 2021 (Cuma) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden oluşması muhtemel; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı : 22. 07. 2021 00: 00-23. 07. 2021 18: 00

Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler : Ani Sel - Su Baskını - Sel - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar - Heyelan

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış : 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış : 6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış : 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış : 51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış : 76-100 kg/m²

Aşırı yağış : 100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.