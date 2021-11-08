Giresun'da, belde belediyesi parke taşı üretim tesisi ile yayla yollarının standartları yükseltiliyor - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediyesi tarafından yayla yollarının standartlarının yükseltilmesi için parke taşı üretim tesisi kuruldu.

Belde Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylalar diyarı bölgedeki yolların standartlarının artırılması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Önal, çalışmalarda kullanılmak üzere kendi parke taşlarının üretilmesi için belde de tesis kurduklarını vurgulayarak, taş ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklarını ve böylelikle de belediyeye ciddi anlamda tasarruf sağlamış olacaklarını dile getirdi.

Ulaşım alt yapısının iyileştirilmesiyle birlikte yöredeki yayla turizminin daha da ivme kazanacağına işaret eden Önal,"Beldemizde Kulakkaya ve Bektaş gibi önemli yaylalarımız mevcut. Bunların yanı sıra onlarca obamız bulunuyor. Yine Yavuzkemal, Mavi göle oldukça yakın. Her geçen yıl da buralara olan rağbet artmakta. Belediye olarak biz de imkanlarımız ölçüsünde yollarımızın standartlarını yükseltmeye çabalıyoruz. Çalışmalarımızda da önemli mesafe aldık." dedi.

Önal, parke taşı üretim tesisinde elde edilen taşların yine okul bahçeleri, cami avluları ile ana yollarda da kullanıldığını sözlerine ekledi.