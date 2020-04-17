Giresun'da belirli noktalarda maske dağıtımı sürecek - Son Dakika

Giresun'da halkın yoğun olduğu noktalarda maske dağıtımına devam edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın talimatıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlanıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen maskelerin, Giresun Valiliği'nin organizasyonu ile ilgili kurumlara dağıtılmak üzere verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlara ulaştırılan maskeler, il merkezinde Giresun Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün marifetiyle Gazi Caddesi, Deppoy ve Malpazarı mevkisi, Atatürk Meydanı ile semt pazarlarının kurulduğu noktalarda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılırken, ilçelerimizde ise Kaymakamlıkların koordinesinde dağıtılmaktadır."

Maskelerin kolluk kuvvetlerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara da ücretsiz olarak dağıtıldığı ifade edilerek, il genelinde şu ana kadar günlük 5 bin 500 olmak üzere toplam 44 bin maskenin ücretsiz olarak dağıtıldığı aktarıldı.

Açıklamada, maskelerin belirlenen günlerde ve belirlene yerlerde pazar yerleri, halk otobüsleri, dolmuş durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde Valilik tarafından yetki verilen kamu görevlilerince dağıtılmaya devam edileceği belirtildi.