Giresun'da beton mikseri otomobile çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 BY 004 plakalı beton mikseri, Işıklar mevkisinde aynı yönde giden Sinan Aydın idaresindeki 28 NM 140 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Aydın ile 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:33 - Kaynak: AA
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