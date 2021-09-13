Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbeden iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Esentepe köyünde iki kişi, M.B'nin yaklaşık 200 kilogram fındığını bıçak zoruyla gasbetti.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayın failleri Ü.D. ve H.G'yi yakaladı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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