Giresun'da bıçak zoruyla fındık gasbeden iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Esentepe köyünde iki kişi, M.B'nin yaklaşık 200 kilogram fındığını bıçak zoruyla gasbetti.

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