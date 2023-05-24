Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

24.05.2023 09:31

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir gencin bıçakladığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

İlçenin Demirci Mahallesi'nde E.K. (19), henüz belirlenemeyen nedenle C.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaranan C.Y, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

C.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, E.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da bıçaklanan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Son Dakika
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