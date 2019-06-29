Son Dakika Haberleri: Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü

40 dakika önce

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akdarı Mahallesi'nde O.K (17) ile Ergün Tuzcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuzcu, çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı.
Tuzcu, kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Zanlı, suç aleti bıçakla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:18 Kaynak: AA
er, yağlıdere, öldü, giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 11:58:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]