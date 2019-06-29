Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü
40 dakika önce
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:18 Kaynak: AA
'un Yağlıdere
ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akdarı Mahallesi'nde O.K (17) ile Ergün Tuzcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuzcu, çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı.
Tuzcu, kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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ekiplerine teslim oldu.
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