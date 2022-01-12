Giresun'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Giresun'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gemilerçekeği Mahallesi'nde A.C.U. ile D.D. ve E.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.C.U, E.D. ve D.D'yi bıçakla yaraladı.

Kendi imkanlarıyla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar, tedavi altına alındı.

A.C.U'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.