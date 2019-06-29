Giresun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
1 saat önce
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
'un Yağlıdere
ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesinde yaşayan Ergün Tuzcu (26) isimli genç evine giderken ilçeye bağlı Akdarı Mahallesi yolu üzerinde saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinde 20 bıçak darbesi alan Tuzcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tuzcu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp
Kurumuna sevk edildi. Polis
ise olayla ilgili soruşturma başlattı. - GİRESUN
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