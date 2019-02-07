Giresun'da Bir Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü
1 saat önce
Giresun'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldüGİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Giresun
'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GİRESUN - Giresun'un Tirebolu
ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken yangın esnasında evde kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti. İtfaiye
yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:08 Kaynak: İHA
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