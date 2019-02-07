Son Dakika Haberleri: Giresun'da Bir Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Giresun'da Bir Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

1 saat önce

Giresun'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldüGİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Giresun'da Bir Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Giresun'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken yangın esnasında evde kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa
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