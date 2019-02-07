Son Dakika Haberleri: Giresun'da Bir Evin Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Giresun'da Bir Evin Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

37 dakika önce

Giresun'un Tirebolu ilçesi Körliman Mahallesinde bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Giresun'da Bir Evin Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor, System.String[]
Giresun'un Tirebolu ilçesi Körliman Mahallesinde bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgilere göre, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alevler çatı katının her yanına yayılırken olay yerine gelen itfaiye yangını söndürmek için müdahaleye başladığı ve çalışmasının devam ettiği öğrenildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa
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