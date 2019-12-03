Giresun'da bir iş yeri yandı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir iş yeri yandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir iş yeri yandı.
İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Tekin Başaran'a ait yedek parça dükkanında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında söz konusu iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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