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Giresun'da bir kadın otobüs terminalinin tuvaletinde ölü bulundu

6 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinin tuvaletinde bir kadın ölü bulundu.

Giresun'da bir kadın otobüs terminalinin tuvaletinde ölü bulundu, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinin tuvaletinde bir kadın ölü bulundu.

Şebinkarahisar'dan İstanbul'a gitmek için terminale gelen Suzan Y. (60), otobüsün hareket saati öncesi tuvalete girdi. Kendisinden bir süre haber alınamaması üzerine birlikte seyahat edeceği yakınları, Suzan Y'yi aramaya başladı.

Terminal içerisindeki tuvalette Suzan Y'nin cansız bedenini bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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