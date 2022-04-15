Giresun'da bir kadını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da bir kadını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi hastanede öldü

15.04.2022 09:44
Giresun'da bir kadını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi hastanede öldü

Giresun'da bir kadını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'da bir kadını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan İrem Kostakoğlu'nu (26) dün bina girişinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Albayrak (26), tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü.

Öte yandan, Giresun Belediyesi personeli olan İrem Kostakoğlu'nun cenazesinin, öğle vakti Mevlana Camisi'nde kılınacak namazın ardından Çiçekli köyündeki aile kabristanlığında defnedilmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası

Yunus Emre, İntihar, Giresun, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da bir kadını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi hastanede öldü - Son Dakika


Son Dakika
09:56 Genç kızı kaçırıp rezidansta cinsel istismarda bulunmuşlardı! Bir başka mağdur daha yaşadığı dehşeti anlattı
09:53 Karların erimesi kurumaya yüz tutmuş Gökçedere Göleti'ni yeniden doldurdu!
09:50 Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi
09:41 Ali Koç talimatı verdi! Fenerbahçe yönetimi eski Beşiktaşlı yıldızla görüşmeye başladı
09:27 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Hayri Nalan'a karşı duygularını itiraf etti mi?
09:25 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan muhalefet blokuna gönderme: İktidarı göndermek için yüzde 60'ı hedeflemek gerekir
09:15 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor!
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da bir kadını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kişi hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement