Giresun'da bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı
1 saat önce
Giresun'da geçtiğimiz hafta bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
'da geçtiğimiz hafta bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Giresun- Dereli
karayolu Aksu
mevkiinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Hüseyin Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç Hüseyin Kumaş, yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya çarpmış kazada Hüseyin Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Dereli istikametinden Giresun istikametine gelmekte olan Hüseyin Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç Hüseyin Kumaş idaresindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı an yansıyor.
Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN
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