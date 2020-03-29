Giresun'da bir köy karantina altına alındı - Son Dakika

Giresun'da bir köy karantina altına alındı
6 saat önce
Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, korona virüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti