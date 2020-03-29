Giresun'da bir köy karantina altına alındı - Son Dakika

Giresun'da bir köy karantina altına alındı
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Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, korona virüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
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