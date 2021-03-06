Giresun'da bir mahalle ile bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçede bir mahalle ile bir binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Kaymakam Taner Tengir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçedeki vaka seyrini aşağı çekmek amaçlı karantina kararı alındığını belirtti.

Ağalık Madeni Mahallesi'ndeki Karadere bölgesi, Keşmerli mevkisi ve Cibril bölgesine girişlerin durdurulduğunu aktaran Tengir, Esentepe Mahallesi Eğitim Sokak'taki bir binanın da karantinaya alındığını kaydetti.

Tengir, her iki mahalledeki noktalarda güvenlik önlemleri alınarak 24 saat esaslı karantina uygulaması başlatıldığını ifade etti.