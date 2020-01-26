Giresun'da bir yılda 294 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Giresun Gümrük Müdürlüğünde 2019 yılında 86 milyon 645 bin 820 dolarlık ithalat, 294 milyon 656 bin 966 dolarlık ihracat gerçekleşti.



Giresun Gümrük Müdürü Burhan Ayhanoğlu, Dünya Gümrük Günü'nde 2019 yılındaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ayhanoğlu, Giresun'da 22 personelle hizmet verdiklerini belirterek, "Müdürlüğümüzden 2019 yılında 86 milyon 645 bin 820 dolar ithalat, 294 milyon 656 bin 966 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Geçen yıla oranla ticaret hacmimiz iki katına kadar çıkmış ve artarak devam etmektedir. Müdürlüğümüzde ihracat işlemleri ithalat işlemlerinden fazla gerçekleşmiş olup, yüzde 72,28 ülke ekonomisine pozitif katkıda bulunulmuştur. Giresun Gümrük Müdürlüğü olarak bizler de uluslararası ticareti ve girişimciliği bölgemiz boyutuyla teşvik eden üretim ve tüketim kademesinde kişileri ve kurumları koruyan, verimli, güler yüzlü ve insan endeksli hizmet sunan, sürekli işbirliği için iletişim odaklı misyon üstlenerek çağı yakalayan yaklaşım ve uygulamalarla bölgemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en hızlı ve en güvenli yapıldığı 'kolay ticaret büyük Türkiye' hedefinde ilerleyen ülkemizin sayılı ve öncü ticaret merkezlerinden biri haline getirmek vizyonu ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.



Ayhanoğlu, aynı zamanda adli kolluk görevi de bulunduğundan kaçakçılık ihbarları için vatandaşların Türkiye'nin her yerinden ALO 136 Gümrük Muhafaza ihbar hattından kendilerine ulaşabileceklerini söyledi. - GİRESUN