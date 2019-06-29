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Giresun'da boğulma: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

25 dakika önce

Giresun'da boğulma: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıpGİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri kurtarılırken, diğeri kayboldu.

Giresun'da boğulma: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri kurtarılırken, diğeri kayboldu.
Tirebolu ilçesinde Beygirkumu plajında serinlemek için denize giren müzik öğretmeni Selim Balcı ve arkadaşı Samet Çilingir dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla Samet Çilingir kurtarılarak kıyıya çekilirken, Selim Balcı'ya ise ulaşılamadı. Bir anda gözden kaybolan Balcı'yı bulmak için denizde Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Samet Çilingir ise, 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.
Giresun'da boğulma: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:01 Kaynak: İHA
Balcı, Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa
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