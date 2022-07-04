Müdürlüğe bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi görevlilerince sudan çıkartılan K.K, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı - Son Dakika

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